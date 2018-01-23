Стали известны фамилии вероятных членов Центризбиркома

Президент Украины Петр Порошенко подписал представление на назначение 13 новых членов Центральной избирательной комиссии. Кандидатуры в члены ЦИК внесли все фракции Верховной Рады.

Официально претендентов на должности не называют, в то же время изданию «Главком» удалось узнать список вероятных новых членов Центризбиркома. Это:

Басалаева Алла Валентиновна,

Бернацька Наталья Илларионовна,

Вербенский Михаил Георгиевич,

Ефремова Ирина Алексеевна,

Желтова Ольга Николаевна,

Кустова Светлана Николаевна,

Лотюк Ольга Степановна,

Плукар Виталий Владимирович,

Радченко Евгений Владимирович,

Синица Надежда Любомировна,

Слипачук Татьяна Владимировна,

Шипилов Леонтий Николаевич,

Юзькова Татьяна Леонидовна.

Как сообщалось ранее, 23 января Петр Порошенко во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием сообщил, что распорядился уволить членов Центральной избирательной комиссии, у которых еще в 2014 году закончился срок полномочий, а также подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома.