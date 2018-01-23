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ЦИК

Стали известны фамилии вероятных членов Центризбиркома

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 18:42 183

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Президент Украины Петр Порошенко подписал представление на назначение 13 новых членов Центральной избирательной комиссии. Кандидатуры в члены ЦИК внесли все фракции Верховной Рады.

Официально претендентов на должности не называют, в то же время изданию «Главком» удалось узнать список вероятных новых членов Центризбиркома. Это:

  • Басалаева Алла Валентиновна,
  • Бернацька Наталья Илларионовна,
  • Вербенский Михаил Георгиевич,
  • Ефремова Ирина Алексеевна,
  • Желтова Ольга Николаевна,
  • Кустова Светлана Николаевна,
  • Лотюк Ольга Степановна,
  • Плукар Виталий Владимирович,
  • Радченко Евгений Владимирович,
  • Синица Надежда Любомировна,
  • Слипачук Татьяна Владимировна,
  • Шипилов Леонтий Николаевич,
  • Юзькова Татьяна Леонидовна.

Как сообщалось ранее, 23 января Петр Порошенко во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием сообщил, что распорядился уволить членов Центральной избирательной комиссии, у которых еще в 2014 году закончился срок полномочий, а также подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома.

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