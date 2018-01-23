Стали известны фамилии вероятных членов Центризбиркома
Президент Украины Петр Порошенко подписал представление на назначение 13 новых членов Центральной избирательной комиссии. Кандидатуры в члены ЦИК внесли все фракции Верховной Рады.
Официально претендентов на должности не называют, в то же время изданию «Главком» удалось узнать список вероятных новых членов Центризбиркома. Это:
- Басалаева Алла Валентиновна,
- Бернацька Наталья Илларионовна,
- Вербенский Михаил Георгиевич,
- Ефремова Ирина Алексеевна,
- Желтова Ольга Николаевна,
- Кустова Светлана Николаевна,
- Лотюк Ольга Степановна,
- Плукар Виталий Владимирович,
- Радченко Евгений Владимирович,
- Синица Надежда Любомировна,
- Слипачук Татьяна Владимировна,
- Шипилов Леонтий Николаевич,
- Юзькова Татьяна Леонидовна.
Как сообщалось ранее, 23 января Петр Порошенко во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием сообщил, что распорядился уволить членов Центральной избирательной комиссии, у которых еще в 2014 году закончился срок полномочий, а также подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома.
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