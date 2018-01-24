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Дмитрий Монатик в кресле судьи телешоу

Популярный украинский певец снялся в рекламе услуг российского оператора связи (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 13:05 629

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Популярный украинский певец и телеведущий Дмитрий Монатик (сценическое имя Monatik) стал лицом рекламной кампании российского оператора «Мегафон», о чем компания сообщила в своем YouTube-канале.

«Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки — успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой…» — поет артист в рекламе нового тарифа «Мегафона».

В кадре он появляется вместе с главной героиней, которая, увлекшись прослушиванием любимой музыки, теряет счет времени.

Данные о гонораре, выплаченном украинскому певцу, в компании не разглашают.

Напомним, в интервью ФАКТАМ Дмитрий Монатик рассказал, в репертуаре каких российских звезд есть его песни.

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