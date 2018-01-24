В НАБУ объяснили обыск у Дины Пимаховой

После того как в СМИ появилась информация об обыске в квартире первого заместителя главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, в антикоррупционном бюро сообщили, что искали у чиновницы «денежные средства, вероятно, полученные должностным лицом ГМС и другими должностными лицами как неправомерная выгода».

«24 января 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют ряд следственных действий (обысков) в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды должностным лицом Государственной миграционной службы Украины, занимающим особо ответственное положение. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления — часть 4 статьи 368 УК („Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом“)», — сообщают в антикоррупционном бюро.

По данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой, вероятно, входили должностные лица ГМС) с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве ввела преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока. По мнению детективов бюро, за денежное вознаграждение иностранцам выдавали вид на жительство, а также оформляли украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу.

«Детективы НАБУ начали досудебное расследование в уголовном производстве 28 ноября 2017 на основании материалов, полученных по результатам проведения специальной операции под прикрытием, которая была прекращена в ноябре прошлого года из-за вмешательства Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины», — добавили в НАБУ.

Как сообщали fakty.ua, ранее в НАБУ заявляли, что Дина Пимахова не была ключевым объектом операции антикоррупционного бюро.