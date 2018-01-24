Перезапуск Центризбиркома: обнародован полный список кандидатов в члены ЦИК
Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Список, обнародованный на сайте главы государства, включает 14 кандидатур:
- Алла Басалаева,
- Наталья Бернацкая,
- Михаил Вербенский,
- Ирина Ефремова,
- Ольга Желтова,
- Олег Конопольский,
- Светлана Кустова,
- Ольга Лотюк,
- Виталий Плукарь,
- Евгений Радченко,
- Надежда Синица,
- Татьяна Слипачук,
- Леонтий Шипилов,
- Татьяна Юзькова.
В июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а в начале прошлого года — еще одного члена ЦИК. 23 января 2018 года Петр Порошенко на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием сообщил, что распорядился уволить членов Центральной избирательной комиссии, у которых закончился срок полномочий.
Тогда же стало известно, когда в Раде состоится голосование за новых членов ЦИК.
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