Перезапуск Центризбиркома: обнародован полный список кандидатов в члены ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Список, обнародованный на сайте главы государства, включает 14 кандидатур:

Алла Басалаева,

Наталья Бернацкая,

Михаил Вербенский,

Ирина Ефремова,

Ольга Желтова,

Олег Конопольский,

Светлана Кустова,

Ольга Лотюк,

Виталий Плукарь,

Евгений Радченко,

Надежда Синица,

Татьяна Слипачук,

Леонтий Шипилов,

Татьяна Юзькова.

В июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а в начале прошлого года — еще одного члена ЦИК. 23 января 2018 года Петр Порошенко на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием сообщил, что распорядился уволить членов Центральной избирательной комиссии, у которых закончился срок полномочий.

Тогда же стало известно, когда в Раде состоится голосование за новых членов ЦИК.