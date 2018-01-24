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Петр Порошенко

Перезапуск Центризбиркома: обнародован полный список кандидатов в члены ЦИК

Инф. «ФАКТОВ»

24.01.2018 15:28 96

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Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Список, обнародованный на сайте главы государства, включает 14 кандидатур:

  • Алла Басалаева,
  • Наталья Бернацкая,
  • Михаил Вербенский,
  • Ирина Ефремова,
  • Ольга Желтова,
  • Олег Конопольский,
  • Светлана Кустова,
  • Ольга Лотюк,
  • Виталий Плукарь,
  • Евгений Радченко,
  • Надежда Синица,
  • Татьяна Слипачук,
  • Леонтий Шипилов,
  • Татьяна Юзькова.

В июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а в начале прошлого года — еще одного члена ЦИК. 23 января 2018 года Петр Порошенко на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием сообщил, что распорядился уволить членов Центральной избирательной комиссии, у которых закончился срок полномочий.

Тогда же стало известно, когда в Раде состоится голосование за новых членов ЦИК.

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