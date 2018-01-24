В Черкасской области орудует маньяк

Уже третью жертву маньяка нашли в небольшом селе Буки, что на Черкасчине. Неизвестный убивает исключительно пенсионеров, проламывая им головы. При этом из дома убитых ничего не пропадает. Об этом «ФАКТАМ» рассказал сельский голова Сергей Зализяк:

«Все трое убитых — пожилые люди. Все они жили на одной улице. В марте прошлого года неизвестный убил семейную пару. Мужчине и женщине было за восемьдесят. Пенсионеров не ограбили. Кто-то проломил им головы чем-то тяжелым. Тогда убийцу так и не нашли. И вот теперь, на той же самой улице, очередная смерть. Тело 71-летней одинокой пенсионерки нашла почтальон. Полиция прочесывает все дворы. У нас много пустующих домов. Мало ли где может прятаться убийца? Но на след преступника так пока и не вышли.

Местные жители запираются на ночь на много замков. Особенно опасаются за свою жизнь пенсионеры. Они говорят, что ложатся спать и прячут топор под кроватью. Все село живет в страхе. Молодые тоже боятся. Только и разговоров, что о маньяке".

Люди уверены: если убийства пенсионеров связаны между собой, то это дело рук кого-то из местных.

«Пешком к нам не доберешься, — говорит местный житель Виталий. — А если кто-то чужой приедет в село на машин, то все Буки будут обсуждать это событие. Признаюсь, что не по себе становится, когда подумаешь, что возможно накануне за руку здоровался с маньяком. Надеемся, что убийцу найдут до того, как в селе появится четвертая жертва».

В полиции подтвердили факты убийств, но подробностей не сообщают.

«Открыто уголовное производство по статье „Умышленное убийство“, — говорит пресс-офицер полиции Черкасчины Наталья Ткачук. — Подозреваемые у нас есть, но мы не можем разглашать эту информацию в интересах следствия».

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