Российских журналистов в Давосе лишили допуска на мероприятия с участием Порошенко

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили российским журналистам присутствовать на официальных мероприятиях президента Украины Петра Порошенко. Российские СМИ, участвовавшие в провокации 24 января, лишены допуска в конгресс-центр. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Подробности инцидента 24 января в Давосе обнародовали журналисты ТСН. Сообщается, что в кулуарах форума в Давосе к Порошенко под видом журналистки подошла женщина в вышиванке и с микрофоном. Название своего СМИ «журналистка» не назвала, а вместо этого задала вопрос на русском: «Зачем вы приняли закон о войне?».

Порошенко посоветовал представительнице России снять украинскую вышиванку и задать вопрос на украинском языке. На реплику женщины «Вы же прекрасно понимаете русский язык» президент ответил, что язык понимает, но на вопросы отвечает на украинском. Инцидент был исчерпан после того, как вмешалась охрана.

Действия «журналистки» организаторы форума сочли провокацией и лишили причастных к инциденту права на посещение мероприятий с участием президента Украины.

Напомним, 24−26 января президент Петр Порошенко находится в Швейцарии с рабочим визитом. В эти дни в Давосе проходит ежегодная встреча участников Всемирного экономического форума.