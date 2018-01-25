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прививка

В Одессе закончилась вакцина от кори

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

25.01.2018 22:00 224

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Одесса, лидирующая в печальном всеукраинском рейтинге заболевших и умерших от кори, осталась без спасительной вакцины. Людей, которые приходят в городские поликлиники сделать прививку, отправляют домой.

В департаменте здравоохранения Одесского горсовета отмечают, что уже заказали новую партию вакцины — более 11 тысяч доз. Поэтому горожанам советуют оставлять свои номера телефонов педиатрам, чтобы, как только появится вакцина, их пригласили на прививку.

«У нас сейчас есть проблема с препаратами. Все, что у нас было, мы выдали в районы. Сейчас очень активно обращаются за прививками — порядка тысячи человек в день», — сказал директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Вячеслав Полясный.

Он отметил, что буквально завтра, 26 января, ожидается перераспределение вакцины по Украине, и в Одесскую область должно поступить еще 3−5 тысяч доз.

«Количество людей, которые сейчас обращаются за прививками, значительно превышает то, что прогнозировалось в прошлом году», — констатировал Полясный. По его словам, проблема возникла из-за того, что ранее многие дети не прививались, но имели справки о вакцинации.

Как ранее информировал директор областного департамента здравоохранения, случаи кори продолжают регистрировать в Одессе и районах области. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 — дети и 105 — взрослые. Зарегистрировано три летальных случая от осложнений кори, из них два лабораторно подтверждены.

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