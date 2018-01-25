В Одессе закончилась вакцина от кори
Одесса, лидирующая в печальном всеукраинском рейтинге заболевших и умерших от кори, осталась без спасительной вакцины. Людей, которые приходят в городские поликлиники сделать прививку, отправляют домой.
В департаменте здравоохранения Одесского горсовета отмечают, что уже заказали новую партию вакцины — более 11 тысяч доз. Поэтому горожанам советуют оставлять свои номера телефонов педиатрам, чтобы, как только появится вакцина, их пригласили на прививку.
«У нас сейчас есть проблема с препаратами. Все, что у нас было, мы выдали в районы. Сейчас очень активно обращаются за прививками — порядка тысячи человек в день», — сказал директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Вячеслав Полясный.
Он отметил, что буквально завтра, 26 января, ожидается перераспределение вакцины по Украине, и в Одесскую область должно поступить еще 3−5 тысяч доз.
«Количество людей, которые сейчас обращаются за прививками, значительно превышает то, что прогнозировалось в прошлом году», — констатировал Полясный. По его словам, проблема возникла из-за того, что ранее многие дети не прививались, но имели справки о вакцинации.
Как ранее информировал директор областного департамента здравоохранения, случаи кори продолжают регистрировать в Одессе и районах области. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 — дети и 105 — взрослые. Зарегистрировано три летальных случая от осложнений кори, из них два лабораторно подтверждены.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”