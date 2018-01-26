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польский сейм

Польский сейм проголосовал за запрет в стране идеологии "бандеризма"

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 15:00 177

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Парламент Польши проголосовал за закон о запрете пропаганды в стране идеологии «бандеризма». Под данным термином авторы закона подразумевают идеологию украинских формирований, сотрудничавших с рейхом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Польское радио.

«Сейм проголосовал за закон Кукиз-15, запрещающий пропаганду „бандеризма“ в Польше! Мы ждали с 6 июля 2016-го и дождались! Наконец-то!» — заявил Павел Кукиз. В целом законопроект поддержали 279 польских депутатов из 414 присутствовавших.

В принятом законе дается определение преступлениям со стороны формирований, уличенных в коллаборационизме с рейхом. Закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение этих преступлений. В качестве наказания закон предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Польше был принят закон, запрещающий прославление людей, организации, события и даты, символизирующие тоталитарный режим.

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