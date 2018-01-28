Маньяка из Соломенского района отпустили на свободу

Маньяка из Соломенского района Киева, нападавшего на женщин в темное время суток, отпустили на свободу. В райотделе полиции, куда его доставили сразу после задержания, мужчина пробыл меньше суток. Причиной того, что опасный для общества человек вышел на свободу, стала статья Уголовного кодекса, которую ему вменяют — «Хулиганство». О попытке изнасилования, как ни странно, речь не идет.

— Хотя есть десятки заявлений от пострадавших женщин! — рассказал «ФАКТАМ» журналист и общественный активист Роман Малко. — Среди них есть даже несовершеннолетние — ко мне обратились родители 17-летней школьницы, на которую тоже напал этот человек. Еще одна пострадавшая — учительница. Маньяк напал на нее прямо на крыльце школы! Если этот человек болен, его нужно лечить. Или же он должен сидеть в тюрьме. А получилось, что он опять на свободе. Может свободно ходить по улицам в поисках новых жертв.

Получается, то, что он срывал с девушек одежду (вплоть до нижнего белья), трогал их — это обычное хулиганство. Изнасилования не было — значит, как считает полиция, нет повода его в этом обвинять. Но до изнасилования не доходило только потому, что пострадавшие неистово кричали и успевали вырваться. Выходит, нужно ждать, когда ему таки удастся кого-то изнасиловать?!

По словам Романа Малко, маньяк дал показания полиции. Его слова не выдерживают никакой критики.

— Он заявил полицейским, что таким образом он… знакомился с девушками! — говорит Роман Малко. — А они якобы улыбались ему в ответ. Только представьте: он срывает с женщины нижнее белье, а она стоит и улыбается! Этот человек опасен для общества. Кстати, он был судим. На его счету кражи и угон авто. Ему 29 лет, приехал из Запорожья.

Выяснилось, что маньяк орудует не только в Соломенском районе столицы. Недавно он был замечен в районе площади Льва Толстого.

— Мне об этом сообщила еще одна пострадавшая, — говорит Роман Малко. — Мы с жителями Соломенского района не собираемся пускать дело на самотек. Надеюсь, нам таки удастся заставить полицию работать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что маньяка из Соломенского района, нападавшего на женщин, задержала полиция.