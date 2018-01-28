В Москве умерла известный кинорежиссер Мария Саакян

В воскресенье, 28 января, в Москве скончалась известный кинорежиссер Мария Саакян. Ей было всего 37 лет. Последние месяцы боролась с онкологическим заболеванием.

Мария Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 1993 году семья Саакян переехала в Москву. Здесь Мария окончила школу и поступила во ВГИК на факультет режиссуры кино и телевидения.

Ее дипломная работа — короткометражный фильм «Прощание» — был показана на кинофестивалях в разных странах (Германия, Франция, Нидерланды, Армения) и получил высокую оценку критиков.

Саакян сняла всего четыре полнометражных фильма за свою карьеру: «Маяк» (2006 год), «Это не я» (2012 год), «Энтропия» (2012 год), «Чеснок, лук и перец» (2013 год). Наибольшим успехом пользовалась черная комедия «Энтропия». О ней много писали как в России, так и в Европе. На фестивале «Окно в Европу» (Выборг) картина удостоилась приза им. Саввы Кулиша «За творческий поиск».

Мария Саакян была замужем за американцем армянского происхождения. У нее осталось пятеро детей.