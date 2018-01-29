Цена на дизтопливо преодолела отметку в 30 грн за литр

Несмотря на то что национальная валюта укрепляется по отношению к доллару и евро, цены на автозаправках продолжают расти. В частности, с 26 по 29 января средняя стоимость литра бензина А-95 и дизельного топлива увеличилась на 14 копеек, до 30,34 и 28,16 гривни соответственно. Даже сжиженный газ подорожал на 3 копейки, до 13,21 гривни за литр.

Однако отдельные сети АЗС за выходные подняли цену всех видов горючего на 40−50 копеек. В частности, на некоторых заправках дизельное топливо преодолело психологическую отметку в 30 гривен за литр. И не исключено, что подорожание горючего будет пока продолжаться. Как ранее сообщил «ФАКТАМ» директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей Куюн, у цен еще есть потенциал для роста в пределах одной гривни. Но в случае дальнейшего укрепления национальной валюты ситуация на топливном рынке должна стабилизироваться.

Кстати, сегодня Антимонопольный комитет Украины назвал потенциальных ответчиков по делу о преднамеренном повышении цен на топливо летом 2017 года, а также на бензин в ноябре прошлого года. По информации АМКУ, ими являются топливные компании «Надежда», WOG и OKKO. Однако расследование еще продолжается и окончательного решения о применении санкций к нарушителям пока нет.

Напомним, ранее fakty.ua сообщали о прогнозе экспертов относительно изменения цен на украинских АЗС в ближайшее время.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»