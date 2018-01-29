Рева назвал дату запуска монетизации субсидий на оплату коммунальных услуг

Монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги в Украине стартует с 1 июля 2018 года. Об этом в интервью Обозревателю сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, в случае, если уровень расчетов населения покажет положительную динамику, это станет аргументом быстрее ввести монетизацию субсидий. В противном случае депутатам будет предложено откорректировать законодательство.

По мнению чиновника, монетизация сработает тогда, когда в Украине уменьшится количество субсидиантов, а размер субсидии не будет превыщать 20−30% от доходов домохозяйств.

«Потому что сейчас субсидия иногда больше, чем пенсия у некоторых граждан», — пояснил Рева журналистам.

Кроме того, по его словам, в настоящее время готовится постановление о запуске монетизации льгот на проезд в общественном транспорте, однако его предстоит согласовать с органами местного самоуправления, поскольку возмещение таких льгот, — это обязанность органов местного самоуправления.

«И если правительство утвердит постановление, то органам местного самоуправления необходимо будет предусмотреть средства на монетизацию в своих бюджетах. Все будет зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что решение этих вопросов находится в их компетенции. Пока, к сожалению, большого энтузиазма с их стороны я не вижу», — констатировал Рева.

По его мнению, такая монетизация приведет с резкому росту доходов транспортной компании, соответственно, у них появятся средства для ремонтов подвижного состава и повышения зарплат.

Напомним, 26 января на встрече вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко с представителями Минсоцполитики, Минфина, НКРЕКП, Казначейства и Всеукраинского совета глав ОСМД были озвучены проблемные вопросы монетизации льгот на услуги ЖКХ.