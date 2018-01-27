Почему совладельцы многоэтажек против монетизации субсидий

В Украине стартовал первый этап монетизации субсидий. Изменения касаются прежде всего предприятий -- поставщиков жилищно-коммунальных услуг и субъектов хозяйствования, которые содержат жилой фонд. Главное новшество состоит в том, что теперь субсидии из государственного бюджета будут возмещаться исключительно за конкретную предоставленную услугу. А перерасчеты будут осуществляться по фактическим данным. Причем, все финансовые операции будут проходить через Госказначейство. Поэтому субъектам хозяйствования придется открыть отдельные счета на каждую услугу. Важно, что полученные государственные субвенции должны быть направлены исключительно на коммунальные платежи.

Стоит напомнить, что ранее расчеты между предприятиями осуществлялись на клиринговых условиях взаимного зачета. Следующий этап монетизации субсидий, — это верификация фактических потребителей коммунальных услуг. То есть субвенции из государственного бюджета будут поступать на счета каждого домохозяйства.

Однако, пока что у участников процесса монетизации субсидий возникли серьезные проблемы, для решения которых потребовалось вмешательство правительства. В частности это касается работы в новых условиях объединений совладельцем многоквартирных домов (ОСМД). Поэтому26 января состоялась встреча вице-премьер-министра, Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко с представителями Минсоцполитики, Минфина, НКРЕКП, Казначейства и Всеукраинского Совета глав ОСМД. По результатам этой встречи вице-премьер дал поручение Минфину до 29 января внести на рассмотрение правительства изменения в постановление, чтобы устранить возникшие трудности, которые могут заблокировать процесс предоставления государственных субсидий.

Так в чем же суть возникших сложностей? По данным предоставленным Всеукраинским Советом глав ОСМД, деньги на субсидирование предлагается направлять на казначейские спецсчета, средства из которых просто невозможно будет потратить на нужды хозяйственной деятельности ОСМД. Ведь Кабмин поставноил, что средства, полученные в качестве возмещения, ОСМД не могут использовать свободно, а должны тратить исключительно на определенные Кабмином цели. В частности средства с казначейского спецсчета можно израсходовать исключительно на оплату услуг электро-, газо-, теплоснабжающих предприятий или в бюджет, в виде налогов. А на выплату зарплат эти деньги могут пойти только в случае отсутствия долгов за энергоносители и по налогам.

По мненгию представителей ОСМД, учитывая рост количества получателей субсидий, можно спрогнозировать накопление на казначейских спецсчетах значительных остатков средств, которые просто нельзя будет использовать. Ведь не секрет, что пенред поставщиками осенорвных услуг и бюджетом ОСМД рассчитываются в первую очередь, не дожидаясь возмещения льгот и субсидий. Ведь ведь энергетики просто отключают дома от электроснабжения, а за невыплату заработной платы — уголовная ответственность.

Поэтому, с одной стороны, на счету будут лежать без движения средства, а с другой стороны будет расти задолженность ОСМД перед субподрядчиками, которые осуществляют техническое обслуживание лифтов, предоставляющих услуги по диспетчеризации, ремонту общего имущества и тому подобное. Соль, песок, лопаты, метлы, спецодежда, топливо — все это также нельзя будет приобрести за средства со спецсчета.

Не говоря уже о том, что государство отнюдь не самый дисциплинированный плательщик. Ведь к концу 2017 года государство задолжало средства на возмещение льгот и субсидий почти за 3 месяца. Если учесть, что субсидии получают более 60% абонентов то суммы задолженности государства по своим обязательствам перед людьми весьма значительны. Именно поэтому представители ОСМД обратились за помощью к правительству.

Кстати, как заявил Геннадий Зубко, проблему можно решить внедрив второй этап монетизации субсидий -- адресную монетизацию. Однако на данный момент это невозможно, так как нужно время на проведение ряда мероприятий.