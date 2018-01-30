В Киеве новые названия могут получить станция метро «Петровка» и 13 улиц (список)

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения, который предусматривает переименование станции метрополитена «Петровка» в станцию «Почайна» — по названию легендарной, практически исчезнувшей реки Почайна. Соответствующее решение было принято во вторник, 30 января, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Переименование поддержали 73% принявших участие в общественном обсуждении соответствующего предложения.

Также согласно документу, «Куреневско-Красноармейская» линия столичной подземки может получить новое название «Оболонско-Теремковская».

«Существующее название отражает лишь начальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия — „Красноармейская“ — перестала отвечать наземной топонимике после переименования станции „Красноармейская“ в „Дворец Украина“ в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская», — говорится в сообщении.

Проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании столичного горсовета.

Кроме того, новые названия могут получить еще 13 киевских улиц. Данное решение также было согласовано во вторник, 30 января, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления.

В частности, предлагается вернуть переулку Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название — переулок Воздвиженский.

Кроме того, предполагается переименование следующих улиц и переулков:

пер. Михаила Реута — в пер. Памво Берынды (Печерский р-н);

ул. Семашко — в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

ул. Петровского — в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

ул. Пугачева — в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

ул. Новороссийскую — в ул. Опришковскую (Днепровский р-н);

ул. Тропинина — в ул. Якубенковскую (Шевченковский р-н);

ул. Александра Горовица — в ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

просп. Героев Сталинграда — в просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

ул. Московскую — в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

бул. Дружбы Народов — в бул. Николая Михновского (Печерский р-н).

Как ранее сообщали fakty.ua, комиссия Киевсовета согласовала проект решения, предусматривающего переименование международного аэропорта «Киев». Объекту могут присвоить имя Игоря Сикорского, тем самым почтив заслуги известного авиаконструктора украинского происхождения.