Главными торговыми партнерами Украины в 2017 году были страны ЕС, - Нацбанк

В Национальном банке Украины констатировали рост объемов украинского экспорта в страны ЕС в 2017 году — на 32% по сравнению с 2016 годом. Доля стран еврозоны в общем объеме экспорта из Украины за год увеличилась с 31,9% до 35,4%. Об этом говорится в годовом отчете относительно состояния платежного баланса страны.

На фоне роста экспорта в ЕС поставки товаров в Россию сократились с 9,1% до 8.5%

Импорт товаров из ЕС за минувший год увеличился на 23% в основном за счет поставок природного газа и продукции машиностроения. В то же время вырос и импорт из РФ — на 40%. У страны-агрессора Украина покупала уголь, нефтепродукты и удобрения.

В целом в 2017 году экспорт товаров был осуществлен почти на 40 млрд долларов США, тогда как импорт — на 49 млрд долларов. Рост по сравнению с 2016 годом составил 19% и 21% соответственно.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2017 году составил 3,8 млрд долларов США и практически отвечал уровню предыдущего года, невзирая на негативное влияние от прекращения торговли с неподконтрольными территориями и менее значительный, чем в 2016 году урожай сельскохозяйственных

Также отмечается, что расширение дефицита торговли товарами и дальнейший рост инвестиционного импорта было частично компенсировано ростом частных переводов и объемов экспорта услуг.

Напомним, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал, как повлияет рост экспорта продукции металлургии на курс гривни в 2018 году.

