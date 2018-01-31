На Сардинии мэрия города Оллолаи продает дома по 1 евро (фото)

На острове Сардиния (Италия) мэрия городка Оллолаи завершает специальную программу по продаже частных домов за… 1 евро! Последний срок заявок истекает 7 февраля.

Еще не так давно Оллолаи был процветающей столицей Барбаджи, центральной области Сардинии, расположенной в гористой части острова. Однако постепенно жители стали покидать город, известный своими пиццериями и ежегодным красочным празднованием дня Архангела Михаила, который является покровителем Оллолаи.

Когда в городке осталось всего 1 300 жителей, мэр Эфисио Арбау начал искать выход из ситуации. Рождаемость в Оллолаи была практически на нуле. Следовательно, нужно было как-то привлечь в город новых жителей.

И тогда мэр убедил горожан передать мэрии права собственности на опустевшие дома. В 2015 году в его распоряжении оказалось 200 таких домов. И мэрия выставила их все на продажу по цене 1 евро каждый.

Правда, город выдвинул одно условие. При оформлении сделки покупатель берет на себя обязательства в течение последующих трех лет вложить в ремонт приобретенного им дома не менее 30 тысяч евро. Мэрия не скрывает, что дома находятся в плохом состоянии. Через пять лет после оформления сделки владелец может продать дом за любую цену, если захочет.

Программа, считает Арбау, работает неплохо. С момента ее запуска было продано 120 домов. Есть и еще заявки, но пока подавшие их до Оллолаи не добрались. Мэр сообщил, что в городе поселились люди из разных стран. Есть, конечно, и итальянцы, но приехали сюда и граждане США, Австралии и России. В основном это дети итальянских эмигрантов, которые захотели вернуться на родину или приобрести там недвижимость.

Еще одним доказательством успеха своей идеи Арбау считает тот факт, что такие же программы после Оллолаи запустили власти еще трех итальянских городов — Монтьери в Тоскане, Патриция в Лацио и Лечче-неи-Марси в Абруццо.