Полиция решила отбирать оружие у семейных дебоширов

Нацполиция начала разработку нормативной базы для предотвращения домашнего насилия. Уже разработан проект срочного запретительного предписания для семейных дебоширов. Определен порядок действий на тот случай, когда когда правоохранителям ссообщают, что у дебошира есть в собственности оружие.

«Порядок таков: полицейский, оценив риски и, понимая, что могут быть более тяжелые последствия, выносит срочное запретительное предписание. Согласно этому документу, правонарушителя могут обязать покинуть место жительства, ему может быть запрещен вход и пребывание в месте проживания пострадавшего лица, а также запрещено любым способом контактировать с пострадавшим лицом. Срок действия такого запрета может составлять до десяти суток», — рассказал заместитель начальника управления участковых офицеров полиции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Андрей Лабунь.

Если у дебошира есть в собственности оружие, то на него аннулируется разрешение. Полицейский одновременно с вручением срочного запретительного предписания вправе изъять оружие.

Также определен порядок наполнения Единого госреестра случаев домашнего насилия и насилия по гендерному признаку. В базе будет вестись статистика по отдельным видам насилия. При планировании коррекционной работы с обидчиком или жертвой сразу можно будет планировать привлечение к работе различных специалистов.

Напомним, в декабре 2017 года вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Нацполиция начала приводить в соответствие с этим законом свои нормативно-правовые акты — приказы и бланки.