Представлен мяч для финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве (фото)

Состоялась презентация официального мяча, которым будут играть в финале Лиги чемпионов 2017/2018. Матч состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Мяч разрабатывался компанией Adidas. В оформлении использовались цвета украинского флага: на звездах присутствуют желто-синие лучи.

OFFICIAL: adidas' Champions League Final ball has been released. pic.twitter.com/ZbzbqRrDIu