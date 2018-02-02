Представлен мяч для финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве (фото)

Состоялась презентация официального мяча, которым будут играть в финале Лиги чемпионов 2017/2018. Матч состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Мяч разрабатывался компанией Adidas. В оформлении использовались цвета украинского флага: на звездах присутствуют желто-синие лучи.

OFFICIAL: adidas' Champions League Final ball has been released. pic.twitter.com/ZbzbqRrDIu — FourFourTweet (@FourFourTweet) 2 февраля 2018 г.



Напомним, ранее состоялась презентация логотипа финала Лиги чемпионов и изготовленных из серебра трофеев, которые вручат лучшим женским и мужским командам Европы в мае 2018-го в Киеве.