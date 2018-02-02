Объявлен кастинг на второй сезон сериала «Школа» (фото)

В одном из столичных торговых центров состоялась фан-встреча поклонников проекта «Школа» («1+1»). Это первый украиноязычный сериал, рассказывающий о реалиях жизни школьников, их отношениях с преподавателями и родителями. Только за первые две недели показа общая аудитория сериала превысила 16 миллионов телезрителей!

На встречу с фанатами пришли главные герои ленты, среди которых Янина Андреева, Никита Вакулюк, Лиза Василенко, Саша Петренко, Аня Тринчер, Карина Чернявская, Анатолий Тихомиров, Виктория Юрчук. Увидеть и пообщаться с актерами собралось около девяти тысяч зрителей!



Фан-встреча началась с выступления украинской группы «Антитіла» с саундтреком сериала «Там де ми є», которую вместе с артистами исполнили поклонники, собравшиеся на шести этажах торгового центра! Фанатов сериала больше всего интересовали отношения главных героев вне съемочной площадки.



Отметим, что на встрече продюсеры сериала объявили о старте кастинга на следующий сезон проекта.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская кинокомпания Star Media завершила производство 16-серийной отечественной адаптации всемирно известного формата Warner Brothers — сериала «Менталист».