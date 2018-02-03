В рядах ВСУ создадут кибервойска

В связи с тем, что киберугроза стала элементом современной гибридной войны, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут созданы кибервойска. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов во время открытия Центра реагирования на киберугрозы.

«Современная война невозможна без киберзащиты и без кибератак. Безусловно, мы рассматриваем, — я хочу вам сказать, что в Национальном центре кибербезопасности, — один из вопросов, которые мы недавно рассматривали. Это вопрос, который докладывал Генштаб — о создании кибервойск в рядах ВСУ», — заявил секретарь СНБО.

По его словам, в защите страны силовые ведомства должны использовать средства адекватного реагирования.

«Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка», — добавил Турчинов.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины. «За» проголосовали 257 народных депутатов. Как известно, новая стратегия кибербезопасности ЕС также будет включать техпомощь Украине.