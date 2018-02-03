На Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ

На Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ.

Это сообщается в субботу, 3 февраля, в отчете миссии на сайте организации.

Инцидент произошел 2 февраля, когда патруль, состоящий из 6 человек, находился на заброшенной бензоколонке на дороге M04 примерно в 2,5 км к юго-западу от контролируемой ДНР Ясиноватой (в 16 км к северо-востоку от Донецка), примерно в 2 км от линии разграничения.

«В 14:08 пять членов SMM стояли между бронированными автомобилями СММ, когда они услышали шипящий звук трех пуль, пролетавших с запада на восток над их головами, и увидели, что одна из пуль ударила в землю в 10−15 метрах к востоку от СММ», — говорится в сообщении.

Патруль немедленно покинул район и благополучно вернулся в свою базу в Донецке.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое украинских военных, один погиб.