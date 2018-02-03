Показы украинской Недели моды пройдут в ЦУМе, Главпочтамте, музее имени Ханенко и ледовой арене

В субботу, 2 февраля, в Киеве, в стенах Мистецького Арсенала стартовала украинская Неделя моды. Свои коллекции осень-зима — 2018−2019 покажут 55 дизайнеров. За шесть дней в рамках Недели пройдут более пятидесяти всевозможных акций.

Неделю моды уже традиционно откроет показ Лилии Пустовит. Большинство дефиле пройдут на подиуме, сооруженном прямо в выставочных залах Арсенала. Следуя мировой моде, уже несколько сезонов подряд, некоторые дизайнеры выбирают для своих показов совершенно неожиданные локации.

Излюбленным местом для дефиле стал обновленный ЦУМ, где представят свои коллекции Анастасия Иванова, Айна Гассе и Катерина Рутман. Елена Беттяр устроит дефиле в помещении музея искусств имени Ханенко. Известный модельер Артем Климчук выбрал для показа здание Главпочтамта на Крещатике. Самым оригинальным, уже по-традиции, станет дефиле Жана Гритцфельдта.

В прошлом сезоне он устроил его на взлетной полосе аэропорта «Борисполь». Для нынешнего показа выбрал ледовую арену одного из торговых центров столицы. Более того, в качестве моделей на подиум выйдут юниоры хоккейной сборной Украины!