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В Киеве горела психиатрическая больница

В Киеве горела психиатрическая больница

Инф. «ФАКТОВ»

03.02.2018 21:17 131

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В оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103.

В столице загорелся детский корпус психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. Информация о происшествии поступила спасателям в 17.25 субботы, 3 февраля, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

«По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений информация о пожаре подтвердилась. Возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже», — сообщили в ведомстве.

В 18.12 пожар локализировали, а в 18.19 пожар был полностью ликвидирован.

«Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал», — уточнили в ГСЧС.

Напомним, 1 февраля горел цветочный киоск, расположенный у станции метро «Лукьяновская». Как сообщили очевидцы инцидента в интервью журналисту 112 Украина, огонь возник на навесе МАФа.

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