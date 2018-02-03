В Киеве горела психиатрическая больница

В оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103.

В столице загорелся детский корпус психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. Информация о происшествии поступила спасателям в 17.25 субботы, 3 февраля, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

«По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений информация о пожаре подтвердилась. Возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже», — сообщили в ведомстве.

В 18.12 пожар локализировали, а в 18.19 пожар был полностью ликвидирован.

«Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал», — уточнили в ГСЧС.

Напомним, 1 февраля горел цветочный киоск, расположенный у станции метро «Лукьяновская». Как сообщили очевидцы инцидента в интервью журналисту 112 Украина, огонь возник на навесе МАФа.