К похищению людей за выкуп в биткойнах причастен вор в законе, который скрывается в Турции

К похищениям людей в Украине, когда за освобождение заложника требуется выкуп в криптовалюте, может быть причастен известный криминальный авторитет из Азербайджана по кичке Лоту Гули.

Об этом «ФАКТАМ» рассказали в пресс-службе нацполиции Украины, ссылаясь на Вячеслава Аброськина.

«У украинских правоохранителей есть информация, что вор в законе Лоту Гули недавно вышел из азербайджанской тюрьмы и сейчас находится в Турции. Именно оттуда он мог руководить действиями злоумышленников, которые принимали участие в недавних резонансных похищениях людей в Украине с требованием выкупов в биткойнах.

Еще находясь в местах заключения, этот криминальный авторитет, организовывал настоящие войны на рынках всего бывшего СССР. Речь шла о рынке сбыта… обычного укропа! И за это даже убивали людей, которые не хотели подчиняться.

Несколько человек, которые побывали в заложниках у банды похитителей, мы освободили. Они дают показания. Но в правоохранительные органы обращаются далеко не все — предпочитают заплатить выкуп".

О том, что жертвами этой банды похитителей могли стать российский специалист по блокчейну Павел Лернер, похищенный в Киеве перед новым годом и заплативший за свою свободу миллион долларов в биткойнах, а так же сын и племянник известного армянского бизнесмена, за которых требовали 5 миллионов в криптовалюте, в нацполиции пока не подтвердили, но и не опровергли.

Лоту Гули — старший из трех братьев Салифовых, после смерти криминального авторитета Ровшана Ленкоранского является одним из самых влиятельных в Азербайджане воров в законе. Находясь в тюрьме, он старался жить по своим личным законам. По некоторой информации, к нему в камеру регулярно поставляли девушек, среди которых была так же будущая «мисс Азербайджан». Кроме того, тюрьма в Гобустане фактически превратилась в нелегальное казино, куда съезжались криминальные авторитеты со всего бывшего СССР.