Сборная Украины по футзалу проиграла на Евро-2018 команде Португалии

В столице Словении Любляне продолжается чемпионат Европы по футзалу, на старт которого вышли 12 команд. Как известно, сборная Украины после волевой победы над румынами (3:2), которые ранее уступили и команде Португалии (1:4), досрочно гарантировала себе место в ¼ финала.

В воскресенье, 4 февраля, в матче Украина — Португалия определялся победитель группы С. К сожалению, команда Александра Косенко в присутствии на трибунах четырех с половиной тысяч болельщиков проиграла сильному сопернику, даже сумев, как и в первой встрече, отыграть по ходу два мяча, — 3:5 (Разуванов, 28, Королишин, 32, Шотурма, 40 — Коэльо, 3, Брито, 13, Кари, 34, Мигель, 36, Рикардиньо, 37) и финишировала в группе на второй позиции.

Шестого февраля «желто-синие» оспорят путевку в полуфинал Евро-2018 в игре с победителем группы D (Испанией или Азербайджаном),

Поединки в других группах принесли такие результаты (особо стоит отметить прекращение борьбы на турнире двукратными чемпионами Европы — итальянцами).

Группа А.Словения — Сербия — 2:2, Сербия — Италия — 1:1, Италия — Словения — 1:2.

Итоговое положение команд: 1. Словения — 4 очка; 2. Сербия — 2; 3. Италия — 1.

Группа В. Россия — Польша — 1:1, Польша — Казахстан — 1:5, Казахстан — Россия — 1:1.

Итоговое положение команд: 1. Казахстан — 4; 2. Россия — 2; 3. Польша — 1.

Группа D. Испания — Франция — 4:4, Франция — Азербайджан — 3:5. Встреча Азербайджан — Испания начнется 4 февраля в 21.45.

Положение команд: 1. Азербайджан — 3; 2. Испания — 1; 3. Франция — 1.

Пятого февраля в четвертьфиналах Евро-2018 сыграют: Сербия — Казахстан и Словения — Россия.

Ранее fakty.ua опубликовали календарь матчей чемпионата Европы по футзалу.