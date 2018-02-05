Венгрия вновь попросила ОБСЕ защитить венгров Закарпатья

Министерство иностранных дел Венгрии вновь позвало миссию ОБСЕ для мониторинга ситуации в западной части Украины. Поводом для обращения стало в т. ч. нападение на здание «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде, которое было совершено 5 февраля.

«Мы ожидаем, что украинская власть в ближайшее время найдет правонарушителей и узнает о мотивах их поступка. Надеемся, что украинская власть обеспечит безопасность закарпатских венгров», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Также стало известно, что 6−7 февраля Ужгород посетит Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меншинств Ламберто Заньер. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который по поручению Павла Климкина будет сопровождать иностранного гостя.

В настоящее время наблюдатели ОБСЕ постоянно присутствуют в зоне украинско-российского конфликта на Донгбассе.

Напомним, 5 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.