В Ужгороде в здание союза венгров бросили "коктейль Молотова" (видео)

В воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

Об этом венгерским СМИ сообщил председатель организации, народный депутат Василий Брензович, пишет Mukachevo.net.

Он подтвердил, что был совершен акт вандализма. Здание не повреждено, пострадавших нет, а местные правоохранители отреагировали почти мгновенно.

«Отмечу, очень отрадно, что правоохранительные органы практически сразу отреагировали на происшествие», — сказал Брензович.

По информации издания, уголовное дело может быть открыто уже сегодня. Правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

Также сообщается, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода, и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.

Напомним, ранее в центре Киева активисты устроили факельное шествие с «коктейлями Молотова».