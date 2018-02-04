В Ужгороде в здание союза венгров бросили "коктейль Молотова" (видео)
В воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.
Об этом венгерским СМИ сообщил председатель организации, народный депутат Василий Брензович, пишет Mukachevo.net.
Он подтвердил, что был совершен акт вандализма. Здание не повреждено, пострадавших нет, а местные правоохранители отреагировали почти мгновенно.
«Отмечу, очень отрадно, что правоохранительные органы практически сразу отреагировали на происшествие», — сказал Брензович.
По информации издания, уголовное дело может быть открыто уже сегодня. Правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.
Также сообщается, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода, и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.
Напомним, ранее в центре Киева активисты устроили факельное шествие с «коктейлями Молотова».
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