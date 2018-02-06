Горячий чай и кофе смертельно опасны, особенно для курильщиков и любителей алкоголя

Китайские ученые пришли к выводу, что обжигающе горячий чай или кофе значительно повышают риск развития рака пищевода. Особенно опасны горячие напитки в сочетании с курением и употреблением алкоголя.

Как следует из статьи в издании Annals of Internal Medicine, ученые в течение девяти лет изучали состояние здоровья и привычки 456 155 человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время среди них было выявлено 1731 случаев рака пищевода. Ученые установили, что такой диагноз в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли от 15 граммов алкоголя и больше. Сравнение проводилось с теми, кто не увлекался горячими напитками и пил менее 15 граммов спиртного или же не пил вообще.

В то же время рак пищевода в два раза чаще фиксировался у любителей горячих напитков, которые к тому же еще и курили.

При этом, кто курит и пьет, но предпочитает при этом более прохладные напитки, риск развития рака был меньше.

Авторы исследования считают, что напитки с температурой выше 65 градусов наносят слизистой пищевода термические травмы, что может повышать вероятность развития онкологии.