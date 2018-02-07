В Донецке расстреляли российского полковника

Об этом написал блогер Алексей Чибисов.

По его словам, ЧП случилось в начале февраля в Калининском районе оккупированного города — на улице Карпинского, возле аптеки «Берегиня».

«Неизвестные из „калашей“ расстреляли машину, в которой ехали военные ВС РФ — полковник и его водитель-срочник. Оба погибли на месте от многочисленных полученных ранений. Привезли к морг больницы имени Калинина. Поскольку погибли россияне, а один из оккупантов еще и при погонах, на место ЧП не пускали ни врачей „скорой“, ни судмедэкспертов с „полицией“. До тех пор, пока МГБшники не забрали документы свежих несвежих», — написал Чибисов в «Фейсбуке».

По данным группы «Информационное сопротивление», в период с 30 января по 5 февраля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 15 человек. Об этом в «Фейсбуке» сообщил координатор группы Дмитрий Тымчук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сигнал Vodafone в оккупированном городе хорошо «ловит» на некоторых кладбищах.