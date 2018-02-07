﻿

USD 27.46
RSS
груз 200

В Донецке расстреляли российского полковника

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

07.02.2018 10:37 1123

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Об этом написал блогер Алексей Чибисов.

По его словам, ЧП случилось в начале февраля в Калининском районе оккупированного города — на улице Карпинского, возле аптеки «Берегиня».

«Неизвестные из „калашей“ расстреляли машину, в которой ехали военные ВС РФ — полковник и его водитель-срочник. Оба погибли на месте от многочисленных полученных ранений. Привезли к морг больницы имени Калинина. Поскольку погибли россияне, а один из оккупантов еще и при погонах, на место ЧП не пускали ни врачей „скорой“, ни судмедэкспертов с „полицией“. До тех пор, пока МГБшники не забрали документы свежих несвежих», — написал Чибисов в «Фейсбуке».

По данным группы «Информационное сопротивление», в период с 30 января по 5 февраля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 15 человек. Об этом в «Фейсбуке» сообщил координатор группы Дмитрий Тымчук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сигнал Vodafone в оккупированном городе хорошо «ловит» на некоторых кладбищах.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии