Борис Ложкин покинул Национальный инвестиционный совет ради бизнеса (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вывел из состава Национального инвестиционного совета (НИС) его секретаря Бориса Ложкина. Обязанности секретаря НИС временно будет исполнять заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

В своем Facebook Ложкин поблагодарил президента Петра Порошенко, «предоставившего возможность запустить НИС», ЕБРР, руководителя офиса Юлию Ковалив и всю команду.

«По призванию я — бизнесмен и инвестор. В прошлом году совместно с Андреем Пивоварским мы создали инвестиционную компанию. Сейчас она готова перейти к реализации ряда инвестиционных проектов», — объяснил он.

Указом Петра Порошенко в состав НИС введены (по согласованию) председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Ахмет Акча, председатель правления компании Marubeni Corporation (Япония) Теруо Асада, президент и генеральный директор группы компаний Sumitomo Corp. (Япония) Кунихару Накамура.

Также в составе Национального инвестиционного совета утвержден (по согласованию) старший вице-президент, финансовый директор компании General Electric (США) Джейми Миллер.

Как сообщали fakty.ua, в офисе Национального инвестиционного совета при президенте Украины сообщали о поставках в сентябре 2018 года компанией General Electric 30 локомотивов, которые будут содержать украинские запчасти.