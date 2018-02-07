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Лю Елин

Секрет молодости 50-летней китаянки, которую принимают за подругу ее 23-летнего сына (фото, видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

07.02.2018 18:59 1081

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50-летняя китаянка Лю Елин, которая в прошлом году поразила пользователей интернета своей моложавостью и великолепной фигурой, открыла секрет, который позволяет ей выглядеть столь великолепно. По словам женщины, которую незнакомцы принимают за девушку ее 23-летнего сына, молодость она сохраняет благодаря тренировкам на улице в мороз.

Как пишет издание The Daily Mail, Лю Елин плавает в ледяной воде, а также выполняет физические упражнения, в том числе йогу, в полуодетом виде на улице зимой. По словам Лю, она делает это вот уже более тридцати лет.

Елин опубликовала фото и видео своих тренировок. В день съемок в Харбине, куда ее пригласили для участия в телепрограмме, было 40 градусов ниже нуля. Китаянка утверждает, что главное — держать в тепле голову и ноги. В то же время низкие температуры прекрасно воздействуют на кожу, поддерживая ее в тонусе. И ей нельзя не поверить, так как на лице Лю Елин, ранее работавшей библиотекарем, полностью отсутствуют морщины.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5 362 251/Worlds-youthful-mother-50-does-yoga-40C.html

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