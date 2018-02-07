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Судебное заседание

Дело о смертельном ДТП в Харькове: число потерпевших возросло

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 20:23 361

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В деле о смертельном ДТП в Харькове появился новый пострадавший — пассажирка злополучного автомобиля Lexus, которым управляла Елена Зайцева. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

«В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая», — цитирует адвоката харьковский ресурс NewsRoom.

Подруга Зайцевой в результате ДТП получила перелом грудной клетки, который был квалифицирован как травмы средней степени тяжести.

Напомним, на заседании 7 февраля Киевский районный суд Харькова продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для двух подозреваемых по делу о ДТП на ул. Сумской — 20-летней Елене Зайцевой и водителю столкнувшегося с Lexus Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.

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