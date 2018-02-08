МИД Украины поздравил несломленного Владимира Балуха с днем рождения

«Несломленный Владимир Балух, с днем рождения. Желаем свободы и веры в победу над оккупантом. Крым — это Украина. Боремся за вас», — написала в своем микроблоге спикер МИД Украины Марьяна Беца, поздравляя с 47-летием крымского политузника.

Напомним, что 16 января 2018 года оккупационный крымский суд приговорил фермера к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу. Владимира Балуха обвинили в хранении боеприпасов.

Тем не менее адвокаты Балуха настаивают, что его осудили за твердую проукраинскую позицию. В частности за то, что крымчанин поднял над крышей своего дома украинский флаг.

Как сообщали fakty.ua, украинцы поздравили с 49-летием узника Кремля Романа Сущенко.