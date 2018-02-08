Из-за активной трудовой миграции Украине грозит депопуляция, — Atlantic Council

Поток украинцев, переезжающих в Центральную и Восточную Европу, создает серьезные проблемы для Украины, усугубляя демографический спад, о котором ООН предупреждала в своих прогнозах. Об этом говорится в статье аналитического центра Atlantic Council.

Ранее правительство Чехии обнародовало планы удвоить ежегодную квоту для украинских трудовых мигрантов с 9 600 до 19 600 человек. Попытки привлечь рабочую силу из Украины предпринимают во всей Европе — от Балтики до Балкан, отмечается в статье.

По мнению Atlantic Council, пока уровень зарплаты и уровень жизни в Украине не приблизятся к стандартам соседних стран ЕС, выезд населения будет продолжаться. Сильнее всего эта тенденция ударит по бедным сельским общинам и региональным центрам, которые и без того страдают от изношенной инфраструктуры и экономической инертности.

«В долгосрочной перспективе ничто не помешает украинцам продолжать голосовать ногами, если Украина не станет более конкурентоспособной… Если Украина не решит этот вопрос в срочном порядке, демографический кризис в стране только ухудшится. Депопуляция может стать гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль», — говорится в статье.

Напомним, ООН обнародовала данные, согласно которым численность населения Восточной Европы быстро сокращается, и Украина входит в четверку стран, где эта тенденция наиболее ощутима. По прогнозам, к 2050 году население Украины сократится на 18%, до 36,42 млн человек.