В столице за размещение рекламы на столбах будут блокировать телефоны

Киевсовет утвердил новые правила размещения объявлений в городе и определил способы борьбы с несанкционированной рекламой на столбах. Ожидается, что с новыми правилами улучшится эстетика столицы.

Правила строго запрещают размещение рекламных листовок на элементах уличного благоустройства, в том числе на элементах наружного освещения, заборах, фасадах зданий и сооружений. Будут предусмотрены специальные места для таких объявлений, информационные стенды, доски, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«В случае нарушения правил предпринимателям будут звонить по указанным в объявлении телефонам и настаивать на уплате административного штрафа. Предпринимателям, которые будут игнорировать правила и размещать рекламные объявления в не предназначенных для этого местах, каждые несколько минут будет поступать автоматизированный звонок, блокирующий линию и не дающий возможность связаться потенциальным покупателям», — рассказал депутат Киевсовета Дмитрий Стрижов.

Напомним, ранее в Киеве предполагалось сократить количество наземных рекламных носителей на 74−75%.