﻿

USD 27.12
RSS
объявления

В столице за размещение рекламы на столбах будут блокировать телефоны

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 18:50 163

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Киевсовет утвердил новые правила размещения объявлений в городе и определил способы борьбы с несанкционированной рекламой на столбах. Ожидается, что с новыми правилами улучшится эстетика столицы.

Правила строго запрещают размещение рекламных листовок на элементах уличного благоустройства, в том числе на элементах наружного освещения, заборах, фасадах зданий и сооружений. Будут предусмотрены специальные места для таких объявлений, информационные стенды, доски, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«В случае нарушения правил предпринимателям будут звонить по указанным в объявлении телефонам и настаивать на уплате административного штрафа. Предпринимателям, которые будут игнорировать правила и размещать рекламные объявления в не предназначенных для этого местах, каждые несколько минут будет поступать автоматизированный звонок, блокирующий линию и не дающий возможность связаться потенциальным покупателям», — рассказал депутат Киевсовета Дмитрий Стрижов.

Напомним, ранее в Киеве предполагалось сократить количество наземных рекламных носителей на 74−75%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии