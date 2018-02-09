На открытии Олимпиады-2018 будет трое знаменосцев, которые родились в Украине
На открытии Олимпиады в Пхенчхане флаги трех разных понесут знаменосцы, которые родились в Украине.
Олимпийскую сборную Украины выведет биатлонистка Елена Пидгрушная, белорусских спортсменов — фристайлистка родом из Ровно Алла Цупер, а во главе сборной Израиля будет фигурист из Киева Алексей Быченко.
Как известно, официальная церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 13:00.
Между тем, уже состоялись первые спортивные поединки. На встрече по керлингу между сборными США и России победу отпраздновали американцы. Также свои матчи выиграли Норвегия, Южная Корея и Швейцария.
Накануне, 7 февраля, в Олимпийском поселке Пхенчхана торжественно подняли флаг Украины.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”