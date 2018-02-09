На открытии Олимпиады-2018 будет трое знаменосцев, которые родились в Украине

На открытии Олимпиады в Пхенчхане флаги трех разных понесут знаменосцы, которые родились в Украине.

Олимпийскую сборную Украины выведет биатлонистка Елена Пидгрушная, белорусских спортсменов — фристайлистка родом из Ровно Алла Цупер, а во главе сборной Израиля будет фигурист из Киева Алексей Быченко.

Как известно, официальная церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 13:00.

Между тем, уже состоялись первые спортивные поединки. На встрече по керлингу между сборными США и России победу отпраздновали американцы. Также свои матчи выиграли Норвегия, Южная Корея и Швейцария.

Накануне, 7 февраля, в Олимпийском поселке Пхенчхана торжественно подняли флаг Украины.