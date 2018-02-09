14 февраля Кабмин уладит процедуру монетизации субсидий ОСМД

Кабинет Министров 14 февраля примет решение, чтобы устранить коллапс в расчетах по субсидиям и льготам. Это пообещал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседании Верховной Рады был поставлен вопрос об урегулировании ситуации с возмещением субсидий и льгот. Депутаты обратили внимание членов правительства, что при внедрении монетизации субсидий были оставлены без внимания объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

«Что касается ОСМД, производителей энергии и коммунальных услуг — все „гривня в гривню“ будет им оплачено деньгами. Примем необходимые изменения, и система начнет работать абсолютно нормально. Я прошу прощения за технические сбои, но, подчеркиваю, именно мы делаем это (монетизацию субсидий) впервые и делаем это ответственно. Мы не оставим ни одно ОСМД без внимания и с долгами», — сказал премьер.

Напомним, ранее было заявлено о переходе ко второму этапу реформирования системы предоставления льгот и субсидий и внедрения монетизации льгот и субсидий на уровне домохозяйств. Согласно разъяснению Минфина, до внесения изменений в постановление правительства расчеты с ОСМД/ЖСК будут осуществляться через счета, открытые в банках, а с бюджетными учреждениями — через специальные регистрационные счета в органах Казначейства.