Минфин Украины отчитался о разблокировании выплаты субсидий

Минфин Украины проинформировал о решении проблемных вопросов возмещения предприятиям ЖКХ льгот и субсидий, предоставленных населению в соответствии с новым механизмом монетизации, задействованным с 1 января 2018 года.

В частности, 30 января были даны разъяснения Казначейству относительно перечисления бюджетной субвенции с целью осуществления своевременных расчетов с объединениями совладельцев многоквартирных домов и ЖСК.

Кроме того, подготовлено поручение Казначейству на перечисление денежными средствами части субвенции на оплату квартирной платы и других услуг в соответствии с установленными нормативами.

В настоящее время начат процесс подготовки изменений в постановление КМ от 04.03.2002 года № 256, где будет предусмотрен переход ко второму этапу реформирования системы предоставления льгот и субсидий и внедрения монетизации льгот и субсидий на уровне домохозяйств.

«То есть будет предложен механизм прямого перечисления субвенции в части оплаты квартирной платы и других услуг непосредственно на счета людей — получателей льгот и субсидий, которые самостоятельно смогут рассчитаться за коммунальные услуги», — говорится в разъяснении.

До внесения изменений в Постановление КМ расчеты с ОСМД/ЖСК будут осуществляться через счета, открытые в банках, а с бюджетными учреждениями — через специальные регистрационные счета в органах Казначейства.

Напомним, ранее в Минрегионразвития Украины призвали Минфин откорректировать механизм по возмещению субсидий, заявив, что он заблокировал все расчеты в ЖКХ.