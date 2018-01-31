Минфин Украины отчитался о разблокировании выплаты субсидий
Минфин Украины проинформировал о решении проблемных вопросов возмещения предприятиям ЖКХ льгот и субсидий, предоставленных населению в соответствии с новым механизмом монетизации, задействованным с 1 января 2018 года.
В частности, 30 января были даны разъяснения Казначейству относительно перечисления бюджетной субвенции с целью осуществления своевременных расчетов с объединениями совладельцев многоквартирных домов и ЖСК.
Кроме того, подготовлено поручение Казначейству на перечисление денежными средствами части субвенции на оплату квартирной платы и других услуг в соответствии с установленными нормативами.
В настоящее время начат процесс подготовки изменений в постановление КМ
«То есть будет предложен механизм прямого перечисления субвенции в части оплаты квартирной платы и других услуг непосредственно на счета людей — получателей льгот и субсидий, которые самостоятельно смогут рассчитаться за коммунальные услуги», — говорится в разъяснении.
До внесения изменений в Постановление КМ расчеты с ОСМД/ЖСК будут осуществляться через счета, открытые в банках, а с бюджетными учреждениями — через специальные регистрационные счета в органах Казначейства.
Напомним, ранее в Минрегионразвития Украины призвали Минфин откорректировать механизм по возмещению субсидий, заявив, что он заблокировал все расчеты в ЖКХ.
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