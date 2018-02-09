В «Нафтогазе» надеются, что решение Стокгольмского арбитража повлияет на судьбу «Северного потока-2»

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина провела два раунда переговоров по имплементации решения Стокгольмского арбитража, касающегося контракта с «Газпромом» на поставку газа.

«Годовые объемы определены арбитражем. Вопрос только, как их распределить в течение года. Если раньше контракту мы должны покупать 52 миллиарда кубометров в год, то новый контрактный объем — 5 миллиардов. Из них 4 миллиарда — по принципу take or pay, то есть мы этот объем можем брать или не брать, но заплатить обязаны. Еще по одному миллиарду кубометров действует другой принцип: этот объем газа мы можем частично предоплатить, но забрать потом, даже в последующие годы. Кроме того, арбитраж снял ограничения на реэкспорт газа. То есть «Нафтогаз может газ, купленный у «Газпрома, спокойно продавать на европейском рынке», — сообщил Юрий Витренко в интервью ФАКТАМ ICTV.

Что же касается стоимости, то, по словам Юрия Витренко, она имеет автоматическую привязку к ценам на конкретном, определенном судом хабе в Германии и будет пересматриваться каждый квартал. «Мы ожидаем, что в ближайшее время технические консультации будут закончены и поставки газа от „Газпрома“ начнутся примерно с марта. Но точно об этом можно будет сказать только после окончательных согласований всех технических моментов», — добавил он.

Также в Украине в ближайшее время ожидают еще одно решение Стокгольмского арбитража, которое вопросов транзита.

«Надеемся, это решение арбитража повлияет на судьбу газопровода «Северный поток-2». Потому что, если в наиболее позитивном для нас варианте арбитраж применит к этому контракту украинское энергетическое законодательство, то «Газпром» будет вынужден платить новые тарифы за транзит, установленные украинским регулятором. Они, напомню, предусматривают так называемую ускоренную амортизацию, которая начисляется за решения «Газпрома» обойти Украину. И тогда у «Газпрома» будет два варианта: или сейчас платить гораздо больше за свое решение обойти Украину, или отменить свое решение и остановить строительство «Северного потока-2», — пояснил Юрий Витренко.

Как сообщали fakty.ua, в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору о контракте на транзит газа между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз» и российским газовым монополистом «Газпром».