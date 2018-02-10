Украинка попала в топ-15 первой биатлонной гонки Олимпиады

На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане стартовали биатлонные соревнования. Первым видом соревновательной программы в этом виде спорта стал женский спринт на 7,5 км, в котором приняли участие четыре украинские спортсменки — Анастасия Меркушина (7-й стартовый номер), Валя Семеренко (26-й), Вита Семеренко (33-й) и Ирина Варвинец (42-й).

К сожалению, не стартовали в сегодняшней гонке Елена Пидгрушная, только восстановившаяся после болезни, а также Юлия Джима, решившая сосредоточиться в Пхенчхане на индивидуальной гонке и масс-старте.

Не секрет, что именно в женском биатлоне — самые высокие шансы украинцев на медали Игр в Пхенчхане. И уже первая олимпийская гонка могла принести награду Вите Семеренко, которая выступила сегодня лучше своих партнерш по команде. Однако повторить успех Сочи-2014 и вновь попасть на пьедестал почета в спринте 32-летней спортсменке не удалось: единственный промах на «стойке» (Вита не сумела закрыть четвертую мишень) лишил нашу соотечественницу шансов на подиум. В итоге Вита Семеренко, не скрывавшая своего разочарования после гонки, заняла в итоговом протоколе 14-е место.

Другие наши биатлонистки выступили значительно хуже: Валя Семеренко с тремя промахами заняла 46-е место, Анастасия Меркушина (с тремя) — 55-е, Ирина Варвинец (с пятью) — 73-е.

Победителем сегодняшней гонки и обладателем олимпийского «золота» стала немка Лаура Дальмайер, «серебро» досталось норвежке Марте Олсбю, «бронза» — Веронике Витковой из Чехии.

Олимпиада-2018. Спринт. Женщины

1. Лаура Дальмайер (Германия) — (0+0) 21:06.2

2. Марте Олсбю (Норвегия) — (1+0) +24.2

3. Вероника Виткова (Чехия) — (0+1) +25.8



…14. Вита Семеренко (Украина) — (0+1) +54.5

…46. Валя Семеренко (Украина) — (2+1) +2:14.7

…55. Анастасия Меркушина (Украина) — (2+1) +2:26.1

…73. Ирина Варвинец (Украина) -(1+4) +3:41.9

Завтра, 11 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане состоится мужской спринт. Начало гонки — в 13.15. Прямая трансляция — на телеканале «UA-ПЕРШИЙ».

С графиком проведения и расписанием телетрансляций биатлонных соревнований на Олимпиаде-2018 вы можете ознакомиться здесь.