Голую девку на бал привел посол РФ в Австрии, - Ирина Геращенко о провокации Femen

Австриец, на странице которого появились фото активистки Femen, устроившей провокацию против президента Украины Петра Порошенко в Австрии, удалил свой пост в соцсети.

Об этом написал историк, блогер Юрий Гудыменко на своей странице в Facebook.

«Ай, прекрасно. Австриец (австриец же?), у которого я перепостил эти фотографии, на тысячном лайке не выдержал и снёс пост. Но посты не горят, ага», — написал он.

По его словам, возле активистки Femen на фото стоит посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский и лидер ультраправой фракции FPO в австрийском парламенте Иоганн Гуденус, которые якобы могли содействовать в совершении акции протеста.

Как сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, оголившаяся в знак протеста против приезда Президента Украины Петра Порошенко на Венский бал активистка Femen была замечена там вместе с послом России в Австрии Дмитрием Любинским.

«Что касается бала, то президент Украины там был единственным приглашенным иностранным президентом. Был с женой, достойно представляли Украину. А вот посол РФ пришел на бал… с голой фемендевкой, как пишут австрийские СМИ. У российских топ чиновников это что-то ментальное и возрастное, похоже, как только достигли определенного возраста и статуса, то на бал или на яхту — не с женой, а с эскортом. Скрепы, они такие скрепы», — написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в столице Австрии активистка движения Femen Алиса Виноградова разделась на красной дорожке Венского бала, протестуя против приезда туда Петра Порошенко.