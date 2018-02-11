Украинцы влияют на экономику Польши больше президента – рейтинг
Украинцы заняли второе место в рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики» по версии популярного издания Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Укринформ.
Собирательный образ украинца расположился между премьером Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.
В издании объяснили такие позиции в рейтинге тем, что польская экономика развивается и нуждается в рабочих руках, а больше всего трудовых мигрантов в Польше из Украины, и их количество постоянно растет.
«Украинцы — коллективный герой польской экономики, или хотя бы важный и светлый пункт на нашем рынке труда», — объяснили авторы.
Издание отмечает, что после аннексии Крыма и конфликта на Донбассе украинцев в Польше стало заметно больше. В прошлом году польские работодатели подали 1 700 000 заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост составил 350%. Газета подчеркивает, что эта цифра не является тождественной с количеством трудоустроенных украинцев (которых меньше), но динамика роста «впечатляет».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда решил подписать так называемый закон о «бандеризме».
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