Разбившийся под Москвой Ан-148 столкнулся с вертолетом "Почты России" (фото, видео)

В воскресенье, 11 февраля, «Интерфакс» сообщил, что разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России». Этот вывод сделан на основании обломков, найденных на месте авиакатастрофы.

По словам источника «Ленты.ру», обнаружены не только части Ан-148, но и обломки вертолета. О том, сколько людей находилось на его борту, неизвестно.

В самолете летел 71 человек, включая членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли. Прибывшие на место крушения спасатели нашли «большое количество тел погибших и фрагментов тел».

Ан-148 вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в Орск и через несколько минут после взлета пропал с радаров.

В Минтрансе России сообщили, что рассматривают все версии крушения самолета — от человеческого фактора до погодных условий. По словам источника газеты «Московский комсомолец», Ан-148 эксплуатировался с нарушениями. Замена масла в редукторах и промывка фильтра воздушного стартера осуществлялись реже, чем положено. Проверка проводилась в ноябре прошлого года.

«Интерфакс» утверждает, что самолет находился в эксплуатации восемь лет.

Подавляющее большинство пассажиров Ан-148 были жителями Оренбургской области.