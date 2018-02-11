На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Шевченко

В воскресенье, 11 февраля, в Стрыю Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Поврежденный монумент в городском парке культуры и отдыха правоохранители обнаружили утром в воскресенье.

Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.

Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.

Напомним, ранее в Одессе вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады.