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На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Шевченко

На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Шевченко

Инф. «ФАКТОВ»

11.02.2018 17:08 295

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В воскресенье, 11 февраля, в Стрыю Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Поврежденный монумент в городском парке культуры и отдыха правоохранители обнаружили утром в воскресенье.

Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.

Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.

Напомним, ранее в Одессе вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады.

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