На Львовщине вандалы отбили голову памятнику Шевченко
В воскресенье, 11 февраля, в Стрыю Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Поврежденный монумент в городском парке культуры и отдыха правоохранители обнаружили утром в воскресенье.
Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.
Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.
Напомним, ранее в Одессе вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады.
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