Вандалы разрисовали стену Кузьмы Скрябина в Одессе (фото)
В Одессе вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады.
Об этом сообщает Думская.
Инцидент произошел в ночь после годовщины смерти культового украинского певца.
На данный момент первоначальный вид стены уже восстановили.
Напомним, в Харькове вандалы разбили памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, установленный в сквере Победы в августе 2017 года. Об этом сообщил местный сайт 057.ua, а также горожане в соцсетях.
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