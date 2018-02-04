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Вандалы разрисовали стену Кузьмы Скрябина в Одессе (фото)

Вандалы разрисовали стену Кузьмы Скрябина в Одессе (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 19:08 314

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В Одессе вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады.

Об этом сообщает Думская.

Инцидент произошел в ночь после годовщины смерти культового украинского певца.

На данный момент первоначальный вид стены уже восстановили.

Напомним, в Харькове вандалы разбили памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, установленный в сквере Победы в августе 2017 года. Об этом сообщил местный сайт 057.ua, а также горожане в соцсетях.

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