Минюст призывает невест перед свадьбой проверить жениха в спецреестре

Министр юстиции Павел Петренко призывает украинцев активно использовать новую разработку Минюста — единый реестр должников и список злостных неплательщиков алиментов. Так, например, министр советует перед построением новых отношений проверить, не попал ли избранник в «черный список».

«Надеюсь, наша новация станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения. Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников. Искренне желаю всем украинцам только счастливых браков!» — добавил Петренко.

Напомним, искать в реестре должника можно по имени и фамилии или по идентификационному номеру. В отдельную категорию выделены злостные неплательщики алиментов. Как ранее информировал министр, таких лиц в реестре уже более 75 тысяч. Подавляющее большинство уклонистов от алиментов — мужчины, хотя есть в списке и женские имена.