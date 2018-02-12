Путин всегда радуется, если где-то есть политическая нестабильность, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия может в любой момент попытаться обострить ситуацию в нашей стране.

«У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается», — сказал Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild.

Президент вспомнил события трехлетней давности, когда в феврале 2015 года под обстрелами регулярной российской армии ежедневно погибало около 25 украинских солдат.

«В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель, — отметил он и добавил: — Однако, как знает весь мир, президент России не выполняет взятые на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации». По словам главы украинского государства, после заключения Минских договоренностей были убиты 824 человека.

Петр Порошенко выразил надежду, что в коалиционном соглашении будущего федерального правительства будет четкая позиция в отношении Украины. «Путин радуется всегда, когда где-то присутствуют хотя бы признаки политической нестабильности. Именно нестабильность — это то, что он пытается создать везде, где царит демократия. Не только для Европы, но и для всего мира важно, чтобы в Германии быстро появилось правительство. Я был очень рад увидеть четкие формулировки относительно Украины в тексте коалиционного соглашения. Те, кто в Социал-демократической партии Германии пока обсуждают вопрос членства в этой коалиции, не должны забывать о важной роли Германии в мире», — добавил Петр Порошенко.

Как сообщали fakty.ua, президент Украины заявил о готовности обменять пленных российских солдат на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах.