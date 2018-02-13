«Скользкая плитка, пандуса нет»: в Херсоне легкоатлетка в инвалидной коляске упала и ударилась головой

Херсонка Яна Лебедева стала известной в прошлом году, когда в июне заняла первые места на международных соревнованиях по толканию ядра и метанию копья в Париже. На этих состязаниях за Гран-при по легкой атлетике в разных видах спорта на парижском стадионе «Шарли» боролись более 400 спортсменов-паралимпийцев из 34 стран мира.

По словам девушки, Париж поразил ее своей доступностью для маломобильных групп населения: «Улицы, общественный транспорт, прогулки по Сене — все приспособлено для человека на коляске. Самостоятельно знакомиться с культурой города под силу каждому».

Яна Лебедева является членом Всеукраинской общественной организации инвалидов «Велид», советником Херсонского городского головы, членом комитета доступности городского совета. В прошлом году президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил спортсменке специальную стипендию — как добившейся выдающихся успехов в паралимпийском спорте.

А сегодня, 12 февраля, в свой день рождения, Яна, выезжая на коляске из херсонского магазина канцтоваров, упала, ударившись головой о крыльцо.

«Двойной день рождения! Выжила после падения в „БюроКрат“ на Перекопской! Скользкая плитка, отсутствуют пандус и перила. А люди с инвалидностью с МСЭК каждый день идут туда делать ксерокопии и тратят деньги. А на выходе из магазина — грязь и унижение», — написала спортсменка на своей странице в Facebook.

Ранее fakty.ua рассказывали о том, что прикованный к инвалидной коляске 28-летний киевлянин Дмитрий Щебетюк отправился в путешествие автостопом.

