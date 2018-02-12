Если Запад будет спать дальше, он окажется в объятиях русского медведя, - Огрызко

Россия была, есть и хочет быть империей. Так считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Они (россияне. — Авт.) позиционируют себя как отдельную цивилизацию, которая не похожа ни на западную, ни на восточную, она отдельная. Анализ всего этого дает основания полагать, что они, к сожалению, не смогли сами измениться. А изменить их можно только общей деятельностью западного мира и Украины», — заявил дипломат в эфире телеканала ZIK.

Он уверен, что Запад — это экзистенциальный враг для России, отстаивающий совсем другие ценности.

«Запад в глазах России — это враг, которого нужно поскорее одолеть. Отсюда курс на развал Европейского союза, отсюда курс на ослабление НАТО. Вопрос в том, поймет ли Запад, что он стал объектом продуманной стратегии. Если Запад буде спать дальше, он окажется в объятиях русского медведя», — поясняет Огрызко.

Ранее fakty.ua писали, что, по мнению украинского политика, посол Украины в Беларуси (в 2010—2011 гг.) Романа Безсмертного, Запад убежден, что Россия не выполнит Минские соглашения в части безопасности.