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В Германии cделали заявление по «Минску» и миссии ООН

В Германии cделали заявление по «Минску» и миссии ООН

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 20:06 254

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Германия не удовлетворена состоянием реализации достигнутых в Минске 12 февраля 2015 года договоренностей и намерена продолжить работу для разрешения конфликта в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия).

«Благодаря Минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить пожар в регионе. При наличии политической воли, сегодня по-прежнему возможно добиться прогресса, как показал успешный обмен сотнями заключенных в конце декабря. Однако состоянием реализации (Минских договоренностей) через три года мы не можем быть удовлетворены», — цитирует текст документа Lb.ua.

В МИД ФРГ подчеркивают, что слишком мало было сделано для разрешения конфликта, в результате которого погибли более 10 тысяч человек и призывают все стороны конфликта проявить политическую волю для реализации соглашений, указывая на первоочередность стабилизации ситуации с безопасностью и вывода тяжелого оружия из региона.

Также в заявлении подчеркивается, что потенциальная миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может предоставить возможности для осуществления Минских соглашений.

Как сообщали fakty.ua, бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны усилить санкции против России, если не будет развернута миротворческая миссия ООН на востоке Украины.

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